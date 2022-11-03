В Китае раскритиковали блокировку резолюции РФ в ООН о биолабораториях Украины

Фото: www.globallookpress.com / Yorick Jansens

Азиатская сторона волнуется, считая вопросы России по действиям на Украине легитимными, но почему-то организация не торопится начать расследование.

Блокировку резолюции РФ по американским биолабораториям на Украине в Совбезе ООН раскритиковал китайский дипломат Гэн Шуан. Он выразил свое мнение во время своего выступления в организации.

«С марта этого года Россия неоднократно направляла обвинения в Совет о том, что США подозреваются в проведении военно-биологической деятельности на Украине. Китай глубоко обеспокоен», — сказал Шуан.

При этом большая часть вопросов, предоставленных российской стороной, осталась без ответов. Поэтому Россия пожаловалась в Совбез ООН, попросив начать расследование.

«Это оправданно и легитимно, и не должно было быть заблокировано. Китай полагает, что справедливое транспарентное расследование Совета может эффективно решить озабоченности России», — резюмировал китайский представитель.

До этого дипломат посчитал российские вопросы по биолабораториям в Незалежной легитимными, а также призывал Совбез ООН рассмотреть российские данные о нарушении Конвенции о биологическом оружии (КБТО), но меры приняты не были.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Совбез ООН отклонил резолюцию РФ о расследовании биолабораторий на Украине.