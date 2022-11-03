В США забили тревогу из-за переброски американских военных на Украину

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Официально американская сторона заявляла о нежелании конфликта с РФ, но не стоит забывать, что за океаном ведут двойную игру.

Соединенные Штаты забили тревогу из-за переброски своих солдат на Украину для инспектирования оружия, поставляемого Западом. По мнению колумниста Джека Бакби, это может послужить поводом для полномасштабного столкновения между РФ и Североатлантическим альянсом, пишет он в статье для издания 19FortyFive.

«Несмотря на то, что американские военные не будут вести боевые действия на Украине, само присутствие солдат из страны НАТО является значительным событием в конфликте. Это решение также представляет собой головоломку в случае, если американский солдат будет ранен», — говорится в материале.

Бакби также отметил, что войска США будут оказывать помощь в отслеживании и учете самых современных вооружений, отправляемых в Незалежную. Автор подчеркнул, неизвестно, что произойдет в случае гибели американских солдат от российского удара, однако, по его словам, это можно будет рассматривать как нападение на НАТО, что в свою очередь приведет к ответу из-за океана и «грозит перерасти в полномасштабный конфликт с Россией».

Эксперт резюмировал, что американская сторона могла заранее придумать план на случай «такого поворота событий». К слову, официально американцы заявляли, что не ищут конфликта с РФ.

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