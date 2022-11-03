Басков расплакался из-за видео про отца: «Так и не сумел проститься»

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Родитель знаменитого певца не стало чуть более трех лет назад. Его сгубил рак.

Николай Басков — любимец миллионов женщин. Он по-настоящему умеет веселить и радовать публику. Однако есть моменты, когда задор артиста будто улетучивается. На днях певец дал интервью Борису Корчевникову. В студии программы телеведущий вспомнил отца знаменитости Виктора Владимировича, показав видео с ним. Басков не смог сдержать слез и расплакался.

Он признался, что так и не сумел смириться с болью. Пока на экране транслировали семейные фотографии Баскова с мамой и папой, артист не мог успокоиться.

«Это всегда тяжело. Я так и не сумел полноценно проститься с ним», — произнес Басков сквозь слезы.

Вместе с тем золотой голос России рассказал, что потеряв папу, он стал ходить на прощания и похороны.

«Раньше никогда не ходил на прощания. Казалось, что человек уже ушел, и как-то мне было непонятно, что даже в последний путь надо людей провожать. И я вот стал», — добавил он.

Николай Басков расплакался, вспоминая покойного папу. Фото: Фрагмент передачи «Жизнь и судьба», телеканал «Россия-1»

Виктора Баскова не стало в 2019 году. Он умер, так и не справившись с раком мозга. Все это время его сын старался на публике держать лицо, но давалась это непросто. Николай пытался спасти отца, отправлял на лечение в Германию, потом в российских клиниках. С каждым месяцем мужчина угасал и таял на глазах родных.

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