«Плачь и смотри»: экс-солистка «Непары» Талышинская показала подросшую дочку

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Артистка поддерживает увлечение наследницы, но не планирует, как некоторые родители, делать из нее профессиональную спортсменку.

Экс-солистка группы «Непара» Виктория Талышинская показала подросшую дочку Варю. Фото опубликовало 7Дней.ru. На днях девочке исполнилось шесть лет. Едва отпраздновав день рождения, она отправилась на сборы.

Дочка знаменитости всерьез увлечена художественной гимнастикой. В свои годы девочка с легкостью садится на шпагат не хуже Анастасии Волочковой и выполняет всевозможные сложные элементы. Загадав желание и задув свечи, она побежала собирать вещи.

«Это уже вторые сборы в жизни дочки. Летом мы были на сборах в Суздале, в этот раз едем немного ближе — в Московскую область. Я боялась, что Варе будет трудно тренироваться по шесть часов в день, но она прекрасно со всем справилась и буквально считала дни до отъезда», — рассказала Талышинская.

Несмотря на успехи девочки, заставлять заниматься гимнастикой певица ребенка не хочет. Если Варя захочет сама связать свою жизнь с профессиональным спортом, то мама поддержит.

К слову, Талышинская впервые вышла замуж в 18 лет. Избранником стал бизнесмен Эльдар Талышинский. Он был на 20 лет старше будущей певицы. Но вскоре после регистрации отношений союз распался из-за измен мужа.

В 2009-м певица вновь отправилась в ЗАГС. На этот раз с банкиром Станиславом Чепуровым. В 2012 году они развелись. По словам Талышинской, она хотела постоянства и детей, к чему мужчина не был готов. В 2015-м певица в третий раз стала женой. Избранником стал реставратор Иван Салахов. Через год у пары родилась дочка Варя.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему на самом деле Виктория Талышинская ушла из группы «Непара».