В России стали реже жениться и чаще разводиться

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Такие данные приводит Росстат.

В Петербурге в 2022 году снизился уровень смертности. По данным Росстата, в период с января по август естественная убыль населения составила почти 10 тысяч человек. Год назад она была вдвое больше.

Этот показатель оказался значительно выше в Московской и Ростовской областях, а также Краснодарском крае. А вот лидерами по приросту населения стали Дагестан, Чеченская республика и Тюменская область.

При этом, сочетались браками россияне в 2022-ом году реже, чем в прошлом. Количество разводов заметно увеличилось.