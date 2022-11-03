Россияне массово теряют десятки тысяч рублей при покупках на Wildberries

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По одной из версий, данные банковской карты были перехвачены мошенниками во время ввода данных. А что было на самом деле?

Потерять 80 тысяч рублей, покупая простую подставку для ноутбука легко, если дело доходит до маркетплейса Wildberries. Все чаще пользователи жалуются на неадекватные списания при попытке что-либо купить. Найти, куда уходят деньги, не могут ни в самом маркетплейсе, ни в полиции. Впрочем, киберспециалисты говорят, что Wildberries не при чем. В чем же дело, знает Багаудин Багаудинов.

Дешевая пластиковая подставка под ноутбук чуть не разорила Оксану Федотову. Девушка оформила покупку в Интернете через популярный маркетплейс Wildberries. Оплатила товар банковской картой, и только спустя месяц обнаружила, что вместо пятисот рублей с ее кредитной карты списалось больше 80 тысяч.

«Я просто зашла проверить перевод и увидела, что у меня на кредитной карте баланс ноль. Я зашла в историю и увидела десятки списаний», — рассказала Федотова.

Оксана запросила подробную детализацию расходов. И, судя по данным, которые пострадавшей предоставил банк, с ее карты было оформлено 80 покупок с сайта Wildberries. Причем стоимость каждой — ровно 1000 рублей. Тогда пострадавшая сделал вывод, что стала жертвой кибермошенников.

«Там буквально каждую минуту пару минут происходили списания и мне не пришло оповещение ни из банка, ни с Wildberries», —говорит пострадавшая.

Точно по такому же алгоритму, без денег и с внушительным долгом, осталась жительница Санкт-Петербурга Ирина Гусарова. Девушка покупала через маркетплейс новый холодильник, во время оплаты ввела данные своей карты. Транзакция прошла успешно, но вот куда ушли деньги, пока не могут ответить ни в самом сервисе, ни в банке, ни в полиции.

«Оплата была произведена, после этого сразу же мне отзвонился банк в течение одной минуты, сказали что у меня со счета произошло списание денег мошенниками, но при этом транзакцию не смогли остановить и деньги ушли», — рассказала Гусарова.

Мы отправили запрос в пресс-службу маркетплейса Wildberries с просьбой прокомментировать проблемы, возникшие у их клиентов, но ответа пока не дождались. Вероятно, сама платформа, где оформлялись покупки, не при чем, по крайней мере об этом говорят киберспециалисты.

По одной из версий, данные банковской карты были перехвачены мошенниками во время ввода данных. Чаще всего подобное происходит на сайтах-двойниках, отличить которые от настоящих очень сложно.

«Дизайн абсолютно такой же, человек не замечает разницы, на таком сайте он вводит свои данные банковской карты в момент когда он из вводит злоумышленник, уже видит это в режиме реального времени. И дальше он ими уже может расплачиваться», — заявил специалист по технической безопасности Сергей Трухачев.

В пользу версии о сайтах-двойниках говорит и еще один факт. Разовые списания с карты Оксаны Федотовой не превышали тысячу рублей. Сумма была выбрана не случайно — это максимальный порог платежа без подтверждения пин-кодом или с помощью СМС-подтверждения. Поэтому мошенники, получив данные карты могли спокойно проводить списания без ведома хозяина карты. Но пострадавших эти схемы сейчас волнуют в последнюю очередь. Они хотят понять, можно ли вернуть свои деньги, и уже обратились с жалобами в банки и заявлениями в полицию.

Как сообщили в пресс-службе Wildberries, информация о том, что пользователи Wildberries столкнулись с мошенническими действиями, не соответствует действительности.

«Мы провели внутреннюю проверку: банковская карта пользователя была привязана с помощью 3ds и смс-верификации через свой банк. Таким образом, по нашим данным, операция была санкционирована пользователем», — сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что привязка карт на Wildberries всегда происходит с помощью смс-подтверждения или push-уведомлений, поэтому несанкционированные оплаты возможны только в случае, если покупатель сам передаст свои банковские данные сторонним лицам или установит вредоносное приложение.