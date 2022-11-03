В Белгороде оцепили центр города из-за мужчины с муляжом гранаты

Фото, видео: www.globallookpress.com / Markus Brunner; 5-tv.ru

Над жителем решили зло подшутить.

В Белгороде мужчина с муляжом гранаты блокировал движение в центре города. По предварительным данным, он стал жертвой жестокого розыгрыша.

По словам задержанного, неизвестный человек сделал вид, что выдернул чеку, и сунул ему в руки зажигалку, похожую на гранату и скрылся. В результате мужчина целый час стоял у магазина крепко сжимая якобы гранату.

Прибывшие на место полицейские оцепили район, до тех пор, пока саперы не убедились, что это предмет безопасен. Также предположительно, жертва розыгрыша в момент происшествия был пьян.