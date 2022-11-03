СБ ООН отклонил резолюцию РФ о расследовании биолабораторий на Украине

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Россия и Китай выступили за создание специальной комиссии.

Для положительного решения Москве не хватило семи голосов! Совбез ООН отклонил российскую резолюцию о биолабораториях на Украине.

«За» проголосовали сама Россия и Китай. Против — Великобритания, США и Франция. Еще девять делегаций воздержались.

Проект резолюции предполагал создание специальной комиссии по расследованию военно-биологической деятельности на Украине. В России полагают, что у ее границ американцы работали с опасными штаммами и пытались создать биологическое оружие.