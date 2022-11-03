Фигуристка Щербакова об отношениях с Загитовой: «Сидела в сторонке»

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Спортсменка решила попробовать себя ведущей популярного шоу «Ледниковый период». Комфортно ли 18-летней фигуристке на одной площадке со своей коллегой?

Чемпионка зимних Игр в Пекине в женском одиночном фигурном катании Анна Щербакова после соревнований решила пробовать все новое, и приняла предложение стать ведущей в новом сезоне шоу «Ледниковый период». Как ей работается в паре с коллегой Алиной Загитовой, она рассказала в интервью KP.RU.

Она призналась, что с Загитовой у нее дружеские взаимоотношения сложились порядка семи лет назад. В последние же годы они стали еще ближе. Поэтому работать в паре ей более чем комфортно.

«Алина тут уже третий сезон и многие моменты мне подсказывает, она здесь уже все знает, что и как нужно. И мне проще вливаться в коллектив, когда рядом Алина, которая всегда поможет, подскажет», — заявила Щербакова.

При этом влиться в коллектив спортсменке было не так просто. Ей сложно первой заводить разговор с незнакомыми людьми. Поэтому первые дни репетиций Щербакова чувствовала себя не в своей тарелке.

«Сидела в сторонке, разве что поздоровалась со всеми. Но после первого выпуска, когда я уже задала всем вопросы, меня все узнали, я со всеми уже пообщалась, стало как-то проще», — добавила она.

Вместе с тем, несмотря на рьяное желание пробовать себя в роли ведущей, Щербакова не уверена, что хочет связать свою жизнь с журналистикой. Но жалеть после окончания проекта не намерена.

«Даже если я потом буду развиваться в другой сфере, это все равно будет для меня огромный плюс. Эта работа в любом случае положительно на мне скажется. Сразу попасть в такое большое шоу — огромное испытание и удача», — заключила фигуристка.

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