Известного каскадера Панина задержали в Москве после погони и конфликта с полицией

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Знаменитый российский экстремал рассказал 5-tv.ru, что претензии к нему возникли у нескольких «лысых мордоворотов». По его мнению, другой человек на его месте легко бы не отделался.

Известного российского каскадера Игоря Панина задержали в Москве после погони и конфликта с полицией. Подробности о происшествия знаменитый экстремал рассказал в комментарии для 5-tv.ru.

Начало конфликта

«Я с семьей ехал в магазин, вез ребенка. Мы ехали со дня рождения ребенка Хирурга из „Ночных волков“, отмечали в детском центре. У моего ребенка заболели глаза, он начал плакать. Остановились у магазина, чтобы купить мазь или салфеток каких-то <…> Подходит какой-то мужчина спереди, говорит, что я стою там, где нельзя стоять. Он махал руками, угрожал. Я начал задом сдавать, он бьет по зеркалу боковому. Потом начинает звонить и резко отходит», — сообщил о начале конфликта каскадер.

По словам Игоря Панина, Панин отметил, что он отъехал в сторону от мужчины и остановился у ресторана. Внезапно из заведения, утверждает мужчина, выбежали «три лысых здоровых мордоворота». Они якобы резко дернули дверь авто и начали хватать Панина.

«Я дал по газам. Если был бы я чайник, меня бы они выдернули. Но я понял, что это не просто так. Куда я с двумя детьми против трех мордоворотов? Куда мне?! Естественно, дал по газам. У меня жена телефон в машине оставила. Я сделал круг, забрал жену и поехал», — продолжил каскадер.

Погоня за каскадером в Москве

После этого началась погоня. По словам, Панина за ним выехал черный автомобиль, который начал его «подрезать». На улице Маршала Жукова к погоне присоединилась машина ППС. В итоге экстремал решил остановиться посреди дороги.

«Я знал, что здесь что-то не то. Из ППС выбежали эти же мордовороты, которые выскочили из ресторана. Ко мне подошел человек в форме, а эти трое представляться не стали. Меня опять пытаются выдернуть, я говорю, что никуда не пойду. Вызвали ДПС», — добавил Панин.

Вскоре на элитном такси приехали еще двое незнакомых каскадеру мужчин. Он начал снимать их на телефон, в ответ визитеры надели шапки и отворачивались. По словам Панина, ими оказались сотрудники РУВД Крылатское. Они якобы написали на каскадера заявление, мол, он кого-то пытался сбить.

«Естественно, я позвонил адвокату. Просто идет беспредел. Пытались из меня на ровном месте сделать бандита и преступника», — возмутился Панин.

Комментарий адвоката

Адвокат Андрей Алешкин рассказал 5-tv.ru, что его клиента Панина задержали на улице Маршала Жукова вечером, 2 ноября. Каскадер собирается писать заявление на причастных к этому полицейских.

«В его отношении проводится проверка. Он напишет встречное заявление, поскольку раньше имел место конфликт с полицейскими. Ситуация достаточно сложная, сейчас пытаемся решить», — сообщил Алешкин.

Адвокат добавил, что мотивы напавших пока неизвестны. Каскадера направили на медицинское освидетельствование.

Чем известен Игорь Панин

Игорь Панин — член Всемирной академии трюка (США), вице-президент Федерации исторического фехтования России, президент Федерации экстремальных видов спорта, вице-президент Международной академии трюка. Он работал экшн-директором в программах «Фактор страха», «Трюкачи», «Золотой Орел» и других. Помимо этого, каскадер снимался в нескольких популярных российских сериалах.

Ранее 5-tv.ru сообщал о другом конфликте с участием полиции. В Петербурге в одном из отделов в рукопашной схватке сошлись начальник УМВД по Выборгскому району и его коллеги из Приморского района. Инцидент попал на видео. Цель драки — освобождение сына.