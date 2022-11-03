Эрдоган заявил об изменении позиции Шольца в сторону диалога с Путиным

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Канцлер Германии отказался от своего прежнего мнения в отношении России и теперь выступает за поиск общего языка, заявил турецкий лидер.

Канцлер Германии Олаф Шольц изменил свою позицию и теперь настроен на диалог с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

«Дипломатия лидеров имеет решающее значение для решения проблем. Даже канцлер Германии Шольц месяц назад занимал совершенно иную позицию в отношении Путина, а теперь изменил свою позицию в отношении России, выступая за поиск общего языка», — цитирует Эрдогана газета Sabah.

В конце прошлой неделе Олаф Шольц провел телефонные переговоры с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Сообщалось, что тогда немецкий канцлер согласился продолжить давить на Россию. Во время разговора политики также договорились продолжать всячески помогать Украине.

В тот же день премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер назвал стремление лидеров стран Запада прекратить все контакты с РФ историческим беспамятством. Особое внимание он уделил недопустимости отказа от возобновления сотрудничества с Россией в области энергетики. Михаэль Кречмер также призвал искать мирные способы разрешения ситуации на Украине.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Реджеп Эрдоган призвал президента Украины Владимира Зеленского к дипломатическому решению конфликта с Россией. Любопытно, что этой же точки зрения придерживается и глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Перед этим Зеленский запретил сам себе договариваться с Путиным, подписав соответствующий указ.