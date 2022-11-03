Шутки в сторону: стало известно, будет ли вести Масляков-старший игры КВН

Фото: © РИА Новости / Михаил Климентьев

Бессменный ведущий «Клуба веселых и находчивых» все реже стал вести телепередачу с февраля.

Стали известны имена ведущих, кому доверят вести КВН. Последние восемь месяцев Александр Масляков-старший, в связи с перенесенным коронавирусом, все реже выходит на сцену.

Так, в последний осенний месяц, зрителям покажут одну четвертую финала. Уже в эту субботу игру будет вести юморист Михаил Галустян, который обрел когда-то славу именно в составе одной из команд. Вторую игру одной четвертой финала проведет сам Масляков. Как пишет KP.RU, на съемках программы зал был очень рад видеть знаменитость и приветствовал 80-летнего ведущего стоя. Третью же игру доверили комику Вадиму Галыгину.

А далее телезрителей ожидают полуфиналы и финал. Решающие игры года будут проведут телеведущий Валдис Пельш и вновь Масляков-старший.

Александр Масляков является лицом КВН с 1964 года. В прошлом году в интервью ТАСС ведущий заявлял, что мысли об уходе давно крутятся в его голове. Правда, Масляков беспокоился, что все равно не сможет жить в стороне от своего детища, поэтому остается в проекте.

Замены ведущего КВН, начавшиеся с февраля, сильно перепугали публику. Тогда Масляков заболел коронавирусом. Знаменитость восстановился, но врачи все же рекомендовали избегать длительных перелетов из-за возможной повторной болезни. Поэтому летний сезон Масляков провел на даче в компании близких и родных.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о необычной черте характера Ларисы Гузеевой.