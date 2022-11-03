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День будет непростым. Как справиться с трудностями, и о чем нужно знать?

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 3 ноября?

Четверг будет днем однозначно непростым. Очередное столкновение энергий может порушить планы и наделать больших и мелких ошибок. Стоит морально подготовиться к тому, что многое в этот день будет идти наперекосяк.

Совет дня: не стройте на этот день больших ожиданий. Лучшее времяпрепровождение в четверг – наведение порядка в делах и прогулки на свежем воздухе с приятными людьми.

Предостережение дня: не планируйте на четверг начало строительства, покупку имущества и походы к докторам. Есть большая вероятность, что ваши начинания в этот день закончатся фиаско.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.