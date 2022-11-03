Киркоров обматерил Боню в ответ на оскорбление из-за Наргиз: «Еще одна»

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Король российской эстрады не стал терпеть резких высказываний в свой адрес со стороны знаменитой телеведущей. Она стала третьей женщиной, попавшей под его гнев за последнее время.

Король российской эстрады Филипп Киркоров нецензурно выругался в адрес светской львицы Виктории Бони после того, как она публично оскорбила его на фоне конфликта с антироссийски настроенной певицей Наргиз Закировой. Резкий комментарий о телеведущей народный артист РФ опубликовал в соцсетях.

«Еще одно ****** (страшилище — Прим. ред.) возомнило себя кем-то и к своему нулю решило приставить единицу и стать десяткой! Ну как еще напомнить о себе, бездарной? Господи! Уж сколько их упало в эту бездну… Ничего нового», — написал Филипп Киркоров.

Незадолго до этого Виктория Боня резко раскритиковала поп-короля в соцсетях, возмутившись его словам про певицу Наргиз. Последнюю Филипп Киркоров со сцены назвал «уродиной».

«Какой отвратительный поступок! <…> Настоящий мужчина никогда не позволил бы себе такого! Видимо, ничего мужского там уже не осталось. Там все выбито мужским колом!» — написала Боня.

Конфликт между Киркоровым и Наргиз разразился на фоне приезда певца в Ташкент в рамках юбилейного тура. Закирова увидела афишу и возмутилась в соцсетях, что народный артист РФ будет выступать в ее родном Узбекистане. Она выругалась матом в соцсетях, мол, понаехали.

Это, по всей видимости, сильно задело Киркорова. Сначала он ответил в своем блоге, предположив, что Наргиз злится из-за изгнания из России на 50 лет после оскорбления в адрес граждан и властей РФ, а также потери больших денег. Затем он высказался в адрес певицы и со сцены в Ташкенте.

«Тот, кто не умеет любить, никогда не споет песню о любви, у него никогда ничего не получится. Как у нее ничего не получится, как бы она не старалась, стриглась, дреды накладывала. Ничего у нее не выйдет, жалко девчушку. Хотя, а чего там жалеть. Она удивляется, почему она не стала звездой, а ты на рожу-то свою смотрела в зеркало? Ты себя-то видела, уродина?» — заявил Киркоров.

В последнее время Филипп Киркоров стал все чаще попадать в скандалы в связи с резкими высказываниями. Как сообщал 5-tv.ru, ранее он послал журналистку за вопрос о кражах. Эпатажная балерина Анастасия Волочкова, которая находится в хороших отношениях с певцом, не стала его оправдывать в этот раз.