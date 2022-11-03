«Смерти подобно»: какое будущее ожидает сбежавшую Ксению Собчак

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Телеведущая на прошлой неделе пересекла границу с Литвой, а на днях стало известно об ее израильском паспорте.

На фоне скандала и волны осуждения в адрес журналистки Ксении Собчак психолог Вероника Степанова рассказала, какое, по ее мнению, будущее ожидает знаменитость за границей. Сейчас она не в России, и при желании легко может обосноваться в Израиле, так как является гражданкой этой страны.

По мнению Степановой, телеведущая нигде не сможет жить спокойно, кроме РФ. Ведь на протяжении многих лет она развивала свою карьеру и пускала корни именно здесь.

«Собчак — это та женщина, для которой жить за границей — это смерти подобно. Она встроена в этот социум, она дом строила десять лет, у нее муж любимый, который работает руководителем театра», — отметила Вероника Степанова на своем YouTube-канале.

Когда именно Собчак вернется в Россию — пока неизвестно. Но психолог уверена, что это случится в ближайшее время. В этом убеждена и мама знаменитости, сенатор Людмила Нарусова.

Ксения Собчак тайно сбежала из России и пересекла пешком границу с Литвой после начала уголовного дела о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова. В контексте разбирательств под стражу был отправлен ее коммерческий директор Кирилл Суханов. Также задержан бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский. Они, по версии следствия, потребовали у Чемезова деньги за удаление данных в Telegram-канале. Собчак по ходу расследования сменила статус с подозреваемой на свидетеля.

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