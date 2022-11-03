Жена шеф-повара Ивлева призналась в страшном: «Обнаружили онкологию»

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Молодая супруга до знакомства со знаменитым кулинарным гуру вела разгульный образ жизни.

Жена известного шеф-повара Константина Ивлева Валерия Куденкова рассказала поклонникам о своей прошлой жизни. Выяснилось, что у брюнетки пять лет назад медики нашли онкологию. В своем диагнозе сейчас она винит разгульный образ жизни.

Ивлев и Куденкова официально оформили отношения 14 февраля 2021 года. 30-летняя девушка родилась в станице Тамань. Повзрослев, она стала вести разгульный образ жизни: не следила за своим здоровьем, злоупотребляла алкоголем, ходила в ночные клубы и почти перестала верить в Бога.

«Шла по головам к своей цели и была не самым добрым человеком. Я просто прожигала свою жизнь, не думала о своем будущем и жила „здесь и сейчас“», — призналась Куденкова.

У Валерии Куденковой пять лет назад обнаружили онкологию. Фото: Instagram* / valeriya__ivleva

Лишь спустя годы она поняла, что подобное поведение так или иначе должно было отразиться на ней.

«Пять лет назад у меня обнаружили онкологию», — добавила жена Ивлева.

Какой именно диагноз поставили врачи Куденковой и как она справилась с болезнью, девушка не стала рассказывать. Но ее жизнь кардинально изменилась с появлением Ивлева. По рассказам шеф-повара, их знакомство произошло на рынке. Валерия выбирала черешню, а кулинар, увидев привлекательную девушку, решился подойти к ней. Чувства вспыхнули моментально. Ради Куденковой Ивлев оставил жену Марию, с которой прожил 23 года.

В апреле 2022 года в семье родилась дочка Ника. Для Куденковой ребенок стал первенцем. У Ивлева от первого брака есть сын Матвей и дочка Мария. С ними шеф-повар общается, организует совместный отдых, привлекает к своим телевизионным и интернет-проектам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Константин Ивлев относится к откровенным фотографиям жены в социальных сетях.

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