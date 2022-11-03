«Ни о чем беспокоиться не надо»: в Донбассе снабдили молодых мам всем неоходимым

В Донбасс привезли подарки для новорожденных и их мам

Фото, видео: 5-tv.ru

Волноваха, Горловка, Луганск, Макеевка — и это далеко не полный список городов, куда разъезжаются машины с таким нужным и важным грузом.

Молодые мамы Донбасса получили все необходимое для новорожденных. То, чего нет в магазинах или стоит очень дорого. Как выяснил Станислав Григрьев, така помощь будет оказываться и дальше.

Виктория Зубкова из Донецка очень хотела, чтобы у нее родился сын. Мечта сбылась — на свет появился мальчик. Назвали Мишей. В семье молодой матери говорят: подрастает будущий защитник.



— От Фонда Помощи Детям Донбасса и ОНФ мы собрали вот такую коробочку.

— Спасибо!

— Здесь все самое необходимое для малыша.



И хотя за окном иногда слышны отдаленные взрывы, здесь, в республиканском центре материнства, женщины чувствуют себя в безопасности. Обо всем, что может потребоваться малышу, теперь тоже беспокоиться не нужно. Все мамы получили в подарок наборы.

«Спасибо! Такой подарок хороший. И полотенце, прокладки, пеленки», — говорит жительница Донецка Ирина Пухто.

«Очень приятно! Дали и во время роддома, когда я рожала, там был наборчик. И этот! Очень приятно!» — сказала жительница Донецка Виктория Моисей.

Одежда, пеленки, средства гигиены, игрушки. Того, что есть в одной коробке, хватит малышу минимум на месяц.

«На первое время это вообще супер. Открываешь коробку, перестирал, перегладил, и в роддом ты готов, твое дите готово. Ни о чем беспокоиться не надо», — говорит жительница Донецка Яна Дивенко.

В одну только эту больницу привезли сразу больше двухсот таких комплектов.

«Всего в этом роддоме пять акушерских отделений. В каждом из которых находится от пяти до десяти молодых мам. А в родильном отделении каждую неделю появляются на свет тридцать граждан Российской Федерации. Вот такая вот арифметика этого места», — рассказал специальный корреспондент Станислав Григорьев.

Эта машина привезла подарки в Мариуполь. Врачи говорят: рождаемость за последние месяцы в городе не упала. Но купить все, что нужно малышам, сейчас почти невозможно. Магазины или закрылись, или подняли цены.

«Деток рождается много. Практически так же, как было и в довоенное время. Родов много. Люди, к сожалению, много чего потеряли в материальном плане. Поэтому нуждающихся много. Это будет очень большая помощь», — заявила сотрудница больницы.

Волноваха, Горловка, Луганск, Макеевка — и это далеко не полный список городов, куда разъезжаются машины с таким нужным и важным грузом. Помощь самым маленьким жителям Донецкой и Луганской республик направил благотворительный Фонд помощи детям Донбасса, созданный акционерным банком «Россия». В первой партии было три тысячи таких наборов. Сейчас ушла вторая — четыре тысячи семьсот коробок. Все, что внутри, отвечает самым строгим требованиям и стандартам.

«Нам было важно, чтобы эти вещи были высокого качества, чтобы они были безопасны для использования детьми и также нам хотелось, чтобы максимально в этот набор вошли вещи российского производства», — сообщила директор Фонда помощи детям Донбасса Кристина Федосеева.

Когда готовили наборы, то учитывали пожелания будущих мам. Например, женщины попросили термосы. Организаторы позаботились и том, чтобы набор был не просто полезным, но еще и приятным: не забыли поздравительную открытку и добавили погремушку в цветах российского флага. Доставку подарков для малышей и мам на освобожденные территории осуществил общероссийский народный фронт.

«Наборы действительно хорошие, делались с любовью. Потому что включают в себя действительно самое необходимое. Когда мы мамам их передаем, вместе с ними открываем. Они в восторге от наборов», — сказал руководитель регионального исполкома ОНФ в ДНР Владимир Тараненко.

Без подарков не останутся и те малыши, которые появились на свет недавно, но их мамы уже выписались из роддомов. Помощь также придет и во все города, где приняли беженцев, например, в Ростовскую и Белгородскую области. Наборы для мам будут развозить до конца года, причем «с запасом» для тех малышей, которые родятся позже.