В Севастополе владелец дельфинария выбросил переставших приносить доход афалин

Фото: www.globallookpress.com / Ringo Chiu; 5-tv.ru

Двое из них так и остались лежать у берега, причем один был ранен.

На набережной в Севастополе жителям открылась жестокая картина. Владелец местного дельфинария решил избавиться от животных, которые перестали приносить доход и просто выкинул в море четырех дельфинов семейства афалин, объявив, что отпускает их в свободное плавание.

Дельфины, выросшие в неволе, вряд ли оказались готовы к такому. Двое из них так и остались лежать у берега, причем один был ранен. Местные жители снимали все на видео.

Специалисты сейчас пытаются спасти еще двух особей, которые плавают недалеко от берега. Уже написаны обращения в полицию и к зоозащитникам.