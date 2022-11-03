Подруга Гузеевой рассказала о необычной черте ее характера: «Психоз у нее такой»

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Приятельница знаменитости рассказала о необычном визите в гости к актрисе.

Подруга Ларисы Гузеевой рассказала о странном поведении телеведущей в молодости. Оказалось, что знаменитость не только любит готовить для своей семьи, но и страдает манией чистоты.

Гузеева не только состоялась в профессии, но и смогла создать крепкую семью. Она успевает везде и всюду. И одиноких молодых людей и девушек свести, и своих домашних побаловать чем-нибудь вкусным. Ее кулинарные изыски то и дело хвалят родные. После готовки она, как хорошая хозяйка, стремится все прибрать. Но порой страсть к чистоте у телеведущей переходит все границы.

Как рассказала подруга Гузеевой Ирина Павлова, однажды она пришла в гости к знаменитости и ее маме Альбине Андреевне. На столе стояло песочное печенье, которое по обыкновению сильно крошится. Когда крошки падали на стол, Гузеева сразу вставала, брала тряпку и вытирала, а когда падали на пол, знаменитость хваталась за пылесос.

«Когда она сделала это десятый раз за 20 минут, Альбина взорвалась и рявкнула, чтобы она дала нам спокойно попить чай. Гузеева надулась, молча вышла из кухни», — вспомнила подруга в беседе с 7Дней.ru.

Подруга была немного удивлена поведению Гузеевой, но мама знаменитости сразу все объяснила и продолжила пить чай и есть печенье.

«„Психоз у нее такой“, — сказала Альбина и откусила печенье», — добавила Павлова.

К слову, маму Гузеева похоронила четыре года назад в возрасте 80 лет. Телеведущая тяжело переживала утрату родного человека. Чтобы справиться с депрессией, ей пришлось обращаться к нескольким психологам.

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