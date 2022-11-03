Рак передается по наследству: миф или реальность

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Не всегда родственники делают нам приятные подарки.

Рак действительно может передаваться по наследству, однако происходят такие неприятные сюрпризы довольно редко — всего в 5% от всего количества вовремя выявленных заболеваний. Об этом заявил врач-онколог Владимир Воротников в беседе с изданием «Вечерняя Москва».

«Конечно, вероятность того, что рак передастся по наследству, всегда есть. Однако далеко не всегда наличие онкологического заболевания в семье говорит о том, что это заболевание будет у вас», — успокоил читателей доктор.

К счастью, рак уже не является непобедимой болезнью, все онкологические заболевания можно успешно профилактировать. Существуют обширные комплексы выявления раковых опухолей, и самое важное, пожалуй, — это скрининг, то есть ранняя диагностика образований.

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