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Россия поставила сделку на паузу и тут — началось. От Байдена до Эрдогана — ее бенефициары — объясняли Киеву: надо срочно договариваться, а потом звонили в Москву и внимательно слушали.

Как уже отреагировал мир на возобновление Россией своего участие в зерновой сделке — в материале Игоря Балдина.

Когда западные коллеги советуют, Украина договаривается быстро. Стоило только провести Совбез ООН, атаковать Зеленского звонками из Вашингтона, Лондона и Брюсселя, как решение тут же нашлось: Киев предоставляет Москве письменные гарантии безопасности морского коридора — того самого, по которому идут суда с зерном.

«Благодаря участию международной организации, а также содействию Турции удалось получить необходимые письменные гарантии со стороны Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов, определенных в интересах вывоза сельскохозяйственной продукции, для ведения боевых действий против РФ», — сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В документе черным по белому: коридор будет использоваться только в соответствии с положениями Черноморской инициативы — соглашения, подписанного Киевом, Москвой и Анкарой 22 июля. Оно гарантировало проход украинских сухогрузов по безопасному морскому коридору в сопровождении наших кораблей, минуя мины, оставленные ВСУ.

Но самая масштабная за всю историю конфликта провокация в Севастопольской бухте заставила Москву приостановить сделку. Наши корабли, в том числе и те, которые обеспечивают безопасность зернового коридора, были атакованы 16 дронами ВСУ, в том числе и морскими — британскими. Их обломки уже подняли на поверхность. Всю операцию, доказали в Минобороны, курировали лондонские спецслужбы.

«Авиационные морские удары, нанесенные ВСУ 29 октября с применением беспилотных аппаратов по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота России в Севастополе. Эти действия Киева осуществлялись под руководством британских специалистов. В этой связи в ближайшее время в МИД РФ будет вызван британский посол», — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Россия поставила сделку на паузу и тут — началось. От Байдена до Эрдогана — ее бенефициары — объясняли Киеву: надо срочно договариваться, а потом звонили в Москву и внимательно слушали.

И Эрдоган делится деталями переговоров с Владимиром Путиным и с журналистами. В Кремле требовали исполнения двух гарантий: безопасный морской коридор для судов и экспорт зерна в Африку — чтобы оно наконец дошло до нуждающихся.

«После нашей встречи с президентом Путиным господин Шойгу сообщил, что с 12 часов сегодняшнего дня отгрузку зерна возобновят. А еще он сказал: „Важно, чтобы этот коридор использовали для экспорта в беднейшие страны Африки. Чтобы зерно дошло до Джибути и Судана“. Обещаю, что с этим мы разберемся», — сказал президент Турции Реджеп Эрдоган.

О голодающих африканцах — еще до того, как заключили сделку — очень переживали и в ООН, и в Белом доме, и даже в НАТО. Третьи страны очень ждали зерна. Но не дождались. Дойдя до турецкого берега, сухогрузы разворачивались в Европу. Дешевая украинская пшеница и кукуруза отправлялась в не самые бедные Италию, Испанию, Грецию, Хорватию, Ирландию, Нидерланды.

Я недавно участвовал в беседе с одним из руководителей одного из африканских государств, не буду говорить о деталях, и там четкое понимание в Африке того, что Запад обманывает всех: Россию, Африку, Латинскую Америку, Азию и так дальше. Этот самый зеленый коридор, зерновой коридор был использован в негодных целях», — рассказал сенатор, председатель подкомитета Совета Федерации по взаимодействию со странами БРИКС Андрей Климов.

Теперь не Украина — Россия бесплатно готова предоставить свое зерно нуждающимся странам. Взамен на соблюдение всех договоренностей со стороны Украины и под контролем ООН, что груз дойдет до адресата. Как раз сегодня на заседании правительства премьер отчитался, что в этом году наша страна достигла нового рекорда по сбору зерновых — уже намолочено более 150 тысяч тонн. И разбрасываться им Россия не собирается.