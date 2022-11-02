Чем обернется для России возвращение Нетаньяху на пост премьера Израиля

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На досрочных выборах в Кнессет победу одерживает партия бывшего главы правительства страны.

Возвращение к власти в Израиле партии бывшего премьер-министра Биньямина Нетаньяху «Ликуд» стало бы полезным как для самой страны, так и для ее отношений с Россией. Такое мнение в интервью 5-tv.ru высказал политолог Алексей Мартынов, комментируя проходящие в Израиле досрочные парламентские выборы, на которых лидирует блок правых сил во главе с «Ликудом».

«Конечно, если бы „Ликуд“ получил большинство и сформировал устойчивое правительство и начал бы заниматься непосредственно преодолением уже накопившегося вороха проблем, я считаю, это было бы хорошо для Израиля. И это было бы хорошо для нас в том смысле, что они бы занялись своими делами», — отметил политолог.

Мартынов пояснил, что с точки зрения российских интересов в ближневосточном регионе было бы хорошо, если бы Израиль стал более стабильным, более взвешенным и прагматичным государством.

Сам Нетаньяху, по словам эксперта, не замечен в русофобии, имеет прекрасные отношения с российским руководством, да и в самой России к нему неплохо относятся. Однако вовсе не факт, что именно он снова возглавит израильское правительство в случае победы «Ликуд» и правой коалиции, подчеркнул Мартынов.

Что касается украинского конфликта, то, по словам политолога, приход к власти в Израиле Нетаньяху и его партии никак не отразится на позиции страны в этом вопросе. Мартынов считает, что сложившееся у многих в России мнение о поддержке Израилем Украины ошибочно.

«Израиль ровно настолько, насколько может, не вмешивается в эти дела. Понятно, что там серьезное давление из Вашингтона идет. Израиль крайне зависим от него в том смысле, что ежегодно израильский бюджет поддерживается несколькими миллиардами долларов из США. Это известный факт, что они зависимы и в военном смысле, и в экономическом. Но, несмотря на это, Израиль всегда имеет свою позицию и, насколько может, сопротивляется давлению», — заявил Мартынов.

Он напомнил, что в России проживает огромное количество евреев, которые чувствуют себя здесь вполне комфортно и считают страну своей родиной. Поэтому естественно, что Израиль стремился к хорошим двусторонним отношениям, которые и развивались последние 20 лет, несмотря на внешние попытки их испортить.

«Я считаю, что они и сейчас в общем-то неплохие, но при возвращении „Ликуда“ к власти в правительстве они будут только развиваться», — подчеркнул Мартынов.

Он добавил, что неприятный фон в российско-израильские отношения вносит только гиперактивность набежавших в Израиль в огромном количестве патриотически настроенных выходцев с Украины, которые делают громкие заявления и устраивают всевозможные акции. Однако это вовсе не значит, что сам Израиль поддерживает Украину, подытожил Мартынов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Израиль потребовал извинений от России из-за слов главы МИД Сергея Лаврова о том, что Адольф Гитлер, по некоторым данным, мог иметь еврейскую кровь.