Стресс, диета или болезнь? Почему Никита Джигурда тает на глазах

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru

У артиста налицо проблемы со здоровьем — на грани истощения нервная система, нездоровый цвет лиц и вид волос.

Резкое похудение может закончиться для Никиты Джигурды большими проблемами со здоровьем. Артист в том возрасте, когда обостряются хронические заболевания и появляются новые. Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru предупредила диетолог Людмила Микитюк.

По ее мнению, опасный способ похудения — голодание. Если актер это практикует без помощи врача, можно лишиться здоровых волос, ногтей, нанести удар по коже и внутренним органам.

«Для начала хотелось бы сказать о практике голодания, о которой Никита упомянул. Во-первых, эта практика может быть достаточно лечебной. Если ее проводить под присмотром специалиста или же в специальном заведении. Процедура помогает избавиться от многих заболеваний, но здесь важно, чтобы в этой практике был правильный вход, само голодание, и правильный выход. Но непонятно, соблюдает ли эти рекомендации Никита», — заметила врач.

Большую ошибку совершает Джигурда, если он сидит на монодиете — это один из самых вредных, губительных способов похудения, уверяет эксперт.

«Десять дней или неделя на гречке, о чем актер упомянул, конечно же, это один из самых вредных способов, чтобы сбросить вес. Почему? Потому что, когда вы используете в своем питании только один продукт, естественно, у вас начинается нехватка всех остальных элементов. Да, в гречке есть белок, гречка — это длинный углевод, но в гречке совершенно нет жиров», — пояснила диетолог.

В итоге, добавила она, организм начинает использовать резервные запасы и забирать все полезные вещества из тех мест, которые при обычных обстоятельствах не влияют кардинально на его жизнедеятельность.

«Например, из волос, кожи и ногтей — а мы видим у Никиты плохое состояние волос, они достаточно сухие. К чему это привело? Во-первых, из-за резкого голодания у него нарушился водно-щелочной и кислотно-электролитный баланс, также налицо нехватка витаминов и минералов», — поясняет специалист.

Кроме того, на здоровье артиста сказывается его ритм жизни — он много работает, чтобы прокормить семью и, скорее всего, мало спит. Поэтому нервная система, возможно, на грани истощения.

«Плюс, мы видим, что у него довольно бледный вид лица. Это свидетельствует о том, что у него понижен гемоглобин, а когда у нас понижен гемоглобин, это всегда усталость, упадок сил и рассеянное внимание, потому что гемоглобин доносит питание, кислород к нашему мозгу, к нашему основному компьютеру», — заключила диетолог Микитюк.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о больших финансовых проблемах в жизни Никиты Джигурды и его семьи. Поправить материальное положение артист планировал за счет многомиллионного наследства предпринимательницы Людмилы Браташ, однако суд встал на сторону другой претендентки на богатство — Ольгой Романовой, родной сестры покойной.