Людей вывозят из Новой Каховки только по их желанию

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Сообщается, что людей лишь информируют о маршруте следования и предоставляют транспорт.

Жителей Новой Каховки в Херсонской области вывозят исключительно на добровольной основе, о принудительном переселении речи не идет. Об этом заявил представитель администрации города Руслан Агаев.

«У нас таких указаний не было. О принудительной эвакуации речи не идет. Мы рассказываем людям, куда они поедут, а дальше они сами принимают для себя решение о выезде», — сказал он в комментарии URA.RU.

По словам Агаева, автобусы отправляются ежедневно в десять утра до Джанкоя в Крыму. Далее людей перевозят поездом в Туапсе. Оттуда их отправляют в санатории Краснодарского края, где оказывают помощь в получении жилищных сертификатов.

Накануне сообщалось, что в Херсонской области из-за угрозы ракетного удара по Каховской ГЭС отодвинули зону отселения людей на 15 километров от Днепра. Всем вынужденным переселенцам обещают выделить по 100 тысяч рублей и обеспечить жилищными сертификатами на покупку жилья в России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что буксир с мирными жителями обстреляли в Херсонской области при переправе.