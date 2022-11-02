Боня возмутилась словами Киркорова про Наргиз: «Ничего мужского там не осталось»

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Негодованием бывшая участница «Дома-2» поделилась с подписчиками в социальных сетях.

Певицу Викторию Боню возмутили слова народного артиста РФ Филиппа Киркорова про коллегу по цеху Наргиз Закирову. Негодованием Боня поделилась с подписчиками в социальных сетях. Поступок поп-короля российской эстрады она считает отвратительным.

«В Америке бы общество не простило такое, это был бы его последний концерт. Видимо, ничего мужского там уже не осталось, там все выбито мужским колом!» — написала селебрити.

Киркоров раскритиковал Наргиз на одном из своих выступлений за то, что она выдала нецензурное «понаехали, б…ь», когда увидела афишу с его изображением в Ташкенте.

«Она удивляется, почему не стала звездой? А ты на рожу-то свою смотрела в зеркало? Ты себя-то видела, уродина?» — говорил зрителям в зале Киркоров, отмечая, что человек, который не умеет любить, никогда не сможет спеть любовную песню, несмотря на свой имидж.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кто еще не одобрил скандальную выходку Киркорова.