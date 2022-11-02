Геи, джентльмены и ураган «Иван»: что еще перепутал Джо Байден

Джо Байден заявил, что общался с умершим за год до его рождения изобретателем инсулина

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/mpi04; 5-tv.ru

На встрече с демократами во Флориде президент США устроил настоящее комбо ляпов.

Джо Байден, похоже, решил перевыполнить план по оговоркам, неточностям и фактическим ошибкам. На встрече с демократами во Флориде президент США устроил настоящее комбо ляпов. Сначала глава Белого дома перепутал Украину с Ираком. Затем — наврал, что госдолг Штатов сократился вдвое, хотя на самом деле он превысил рекордные 30 триллионов долларов. Говоря о медицине, американский лидер заявил, что общался с ученым, открывшим инсулин. Хотят тот умер за год до рождения Байдена.

Для начала он назвал войну на Украине войной в Ираке, где якобы погиб его сын, хотя тот умер спустя шесть лет после войны от рака мозга. Также он заявил, что работает президентом США с лета (всего полгода), а выступая с пламенной речью в Майами о ценах на бензин, президент США обратился к сторонникам: «Геи и джентльмены…». Обрушившийся на страну осенью урагана «Иан» был назван неким «Иваном».

Оговорки Байдена сегодня прокомментировала официальный представитель российского МИДа. Мария Захарова призналась: получая странные выдержки из заявлений президента США — нашим дипломатам порой приходился долго их анализировать.

«Вы понимаете, мы ведь даже не можем разобраться — это вопросы о самочувствии или это теперь так принято, или это фейк. Вы понимаете, в чем проблема, даже когда новости приходят от людей уровня президентов страны, члена совбеза, ядерной страны, мы не можем в течение оперативного времени разобраться, с чем мы имеем дело», — сказала Захарова.

Тем временем в «Твиттере» сами американцы разбирают последние заявления Байдена на цитаты. Каждое новое выступление — сплошной набор обещаний. При том, что ничего из того, что он обещал, придя к власти Байден так и не выполнил.