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За последние сутки на купянском, красно-лиманском и николаево-криворожском направлениях в безуспешных атаках ВСУ уничтожены более 500 украинских боевиков

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не прекращают попыток прорвать оборону российских войск. Все атаки националистов пресекаются, противник несет значительные потери, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, за последние сутки на купянском, красно-лиманском и николаево-криворожском направлениях в безуспешных атаках ВСУ уничтожены более 500 украинских боевиков, свыше 10 танков и десятки единиц другой техники.

«Также уничтожена украинская радиолокационная станция наведения и целеуказания зенитного ракетного комплекса С-300», — сказал Конашенков.

По его словам, также истребительной авиацией в районе населенного пункта Пасека Харьковской области сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.

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