Счастлив, что не попал: певец Никита боится проклятья «Иванушек International»

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Два вокалиста группы ушли из жизни при загадочных обстоятельствах.

Певец Никита рад, что в свое время не присоединился к музыкальному составу «Иванушки International». После того, как в популярной группе погибли два солиста — Игорь Сорин и Олег Яковлев, — поклонники считают ее проклятой и уверены, что в этом виноваты нечистые силы.

«Не знаю про проклятье, но слышал, что третий солист уходил навсегда. Счастлив и рад, что не попал туда», — рассказал 47-летний исполнитель Никита в рамках шоу на федеральном канале.

Артист Олег Яковлев, который заменил покойного Игоря Сорина, умер пять лет назад из-за с цирроза печени и тяжелой формы пневмонии. Теперь вместо него в группе выступает Кирилл Туриченко. Нового участника постоянно запугивают угрозами расправы.

Как отметила эзотерик Полина Шаховская — группа «Иванушки International» сформирована «по принципу пирамиды». Количество солистов в таком составе должно оставаться неизменным. В случае ухода одного из участников, покинувший прервет связь не только с артистами, но и с потусторонней силой, которая связывает коллектив.

«Эта группа создана по принципу пирамиды. Там всегда должно быть три человека. Если он решает уйти самовольно, то сам того не ведая, разрывает контракт не с людьми, а с определенными силами, которые держат группу вместе», — сказала она.

А вот психолог Иван Самуэлян не разделяет мнения экстрасенса. Он отметил, что человеческая психика всегда старается систематизировать происходящее. Если некое событие случилось несколько раз, то наш мозг ожидает его снова, привязывая определенные обстоятельства.

«Человек так устроен, что всегда пытается что-то систематизировать, везде найти закономерность, мол, если два раза такое случилось, то и в третий раз обязательно будет», — объяснил специалист.

Участник состава Андрей Григорьев-Апполонов не знает, сможет ли спастись от судьбоносных ударов. Правда, свои опасения с коллективом группы «Иванушки International» он не связывает. Еще в 2017 году в его семье случилось большое горе — погибла сестра артиста. Чудовищная трагедия произошла через месяц после гибели Яковлева.

«Юля была моим любимым близким человеком. Она всегда была со мной. Для меня это стало ударом», — сказал вокалист.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Андрей Григорьев-Апполонов объяснил свою неприязнь к группе «Ласковый май».