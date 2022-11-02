Шойгу: группировка НАТО близ границ России выросла в 2,5 раза и несет угрозу

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/Marianne Loorents; Минобороны РФ

Министр обороны подчеркнул приоритет Российской Федерации в обеспечении военной безопасности Союзного государства.

Численность группировки НАТО в Центральной и Восточной Европе выросла в 2,5 раза и составляет более 30 тысяч человек. Об этом заявил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу на заседании совместной коллегии с военным ведомством Республики Беларусь.

Как отметил Сергей Шойгу, киевский режим перешел все границы и не гнушается такими низменными методами, как теракты, заказные убийства и использование мирного населения в качестве живого щита.

Кроме того, страны Запада закрывают глаза на деяния киевского режима и всячески поощряют подобное провокационное поведение.

В свою очередь НАТО увеличил формирования. Численность многонациональной группировки увеличилась с февраля в 2,5 раза, а в будущем может только увеличиться.

«В Восточной и Центральной Европе, а также в странах Балтии развернуты формирования вооруженных сил внерегиональных государств НАТО. Создаются новые многонациональные батальонные тактические группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. Численность группировки с февраля 2022 года выросла в 2,5 раза и составляет более 30 тысяч человек, а в ближайшей перспективе может еще увеличиться», — доложил Сергей Шойгу.

Министр обороны особо подчеркнул, что под ударом прежде всего оказывается братская Республика Беларусь и приоритетом России является обеспечение безопасности Союзного государства.

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