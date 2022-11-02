Скажите сыр: почему россияне боятся выкладывать фото родных

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Съемки на камеру — идеальный способ запечатлеть важное событие. Но стоит ли показывать это другим?

Больше половины жителей России (55%) не хотят выкладывать в интернет совместное фото с партнером. Об этом свидетельствуют данные опроса «Лаборатории Касперского», поступившие изданию «Газета.ру».

Большая часть из опрашиваемых (62%) не публикует фото из-за нежелания демонстрировать свою личную жизнь, 12% респондентов считают себя нефотогеничными, у 11% людей партнер против выставления общих снимков, а оставшиеся 7% боятся магического сглаза по фотографии.

Подобный вопрос задали родителям, которые не делятся снимками своих детей в социальных сетях. Сообщается, что почти каждый 12-й россиянин скрывает лицо ребенка стикером или фильтром.

«В некоторых случаях фотографии в социальных сетях могут стать источником информации для злоумышленников и недоброжелателей. Особенно, если они сопровождаются откровенными подписями или геотегами», — сказала эксперт «Лаборатории Касперского» по контентному анализу Анна Ларкина.

Она объяснила, что перед тем, как выложить снимок, стоит подумать о безопасности. Некоторые фото могут навредить родным, поэтому следует спросить разрешения у тех, кто тоже запечатлен в кадре.

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