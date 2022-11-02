Newsweek: Россия превратила «великую победу» Запада в позорный провал

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Американский журналист Брендан Коул заявил, что США давно пытаются исключить Россию из G20.

Запад самонадеянно посчитал, что одержал «величайшую победу» над Россией в ООН, но горько ошибся. Соответствующее заявление сделал американский журналист Брендан Коул в статье для журнала Newsweek.

По его словам, на голосовании в Генеральной ассамблее ООН полгода назад западные дипломаты попытались героически преподнести свое осуждение специальной военной операции России по защите Донбасса. Но им не удалось замаскировать собственные провалы в политике, поэтому эти разъяснения выглядит скорее глупыми, чем великими.

«Мартовское голосование в Генеральной ассамблее ООН, осуждающее действия России на Украине, могло быть „преподнесено западными дипломатами как великая победа“, но оно только замаскировало очень большой провал с точки зрения объяснения западной позиции», — цитирует Newsweek заместителя директора лондонского аналитического центра The Royal United Services Institute Джонатана Эяля.

По мнению автора статьи Брендана Коула, США и союзники давно пытаются придумать, как исключить Россию из «Большой двадцатки» (G20).

«Со стороны Запада было довольно самонадеянно выступать за выведение России из G20. Глобальный мировой порядок отворачивается от США и ЕС. Осуждение России не получило такого широкого отклика в странах за их пределами», — написал Брендан Коул.

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