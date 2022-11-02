Тодоренко о депрессиях и срывах: «Приходит выгорание»
Регина Тодоренко опубликовала фото с последствиями тренировок для ледового шоу
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Селебрити благодарит свою команду, которая близка ей по духу и помогает преодолевать трудности.
Телеведущая Регина Тодоренко показала увечья на теле, опубликовав фото в социальных сетях. На снимке можно увидеть большие синяки на ногах звезды эфиров.
«Да, порой бывает, что совершенно не жалеешь себя ради цели, мечты, семьи. И приходит выгорание, случаются депрессии, срывы. Чтобы минимизировать стресс, необходимо собрать суперкоманду!» — гласит запись.
Тодоренко отметила, что, если бы не люди в той самой команде, которые близки ей по духу, она бы не справилась. К слову, график знаменитости расписан наперед. Вместе с тем она уделяет время домашним — мужу Владу Топалову и двум маленьким сыновьям — Мише и Миру.
Тодоренко показала увечья на теле.
Иногда младшего ребенка Тодоренко можно увидеть с ней на съемках. По словам теледивы, ее часто спрашивают, как она все успевает. Она же считает, что планирование занятости на полгода-год дает ей уверенность и возможность придерживаться одного вектора, приближаясь к цели даже, если что-то пойдет не так. Селебрити снимается в проекте «Ледниковый период», где тренировки не обходятся без травм.
Ранее 5-tv.ru писал о том, в чем заключаются причины срывов Тодоренко.
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