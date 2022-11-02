Не будите во мне зверя: Алибасов-младший о чувствах к дочери Шукшиной
Сын Бари Алибасова признался в симпатии к дочери Марии Шукшиной
Фото, видео: Instagram* / anna__shukshina; www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Сын продюсера группы «На-На» рассказал, что на самом деле испытывает к Анне Трегубенко.
Бари Алибасов-младший признался в симпатии к дочери Марии Шукшиной. Анна Трегубенко всерьез увлеклась силовыми нагрузками и за несколько лет хорошо нарастила мышечную массу. Из-за этого девушка выглядит как бодибилдер со стажем — никакого намека на женственность и хрупкость. Однако сын продюсера группы «На-На» так не считает, об этом он рассказал в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.
«У меня есть внутреннее правило: в материальном мире не испытывать вожделение к замужним женщинам. Это было очень тяжело, потому что в последний раз, когда я ее видел на передаче, она сидела рядом — женская энергетика у нее была бешеная, колоссальная. Так она выглядела и была одета достаточно скромно. И вот поэтому как женщина она мне очень сильно импонирует.
И многоточие», — отметил бизнесмен и продюсер фильмов для взрослых.
Между тем он признался, что не смотрел последние фотографии Анны, чтобы «не будить в себе зверя».
«Мне достаточно своих мыслей и фантазий, но они, безусловно, есть. Хотя давлю их, как могу», — добавил он.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем, по мнению гинеколога, опасно увлечение Анны Трегубенко силовыми нагрузками.