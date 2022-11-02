Порок на экспорт: почему в России так популярны сериалы про наркотики и эскорт

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Просто снять сериал на запрещенную или острую тему — недостаточно. В условиях высокой конкурентности авторам важно выпустить качественный продукт.

В последнее время российские зрители положительно отзываются об остросюжетных сериалах на провокационные темы: наркотики, зависимость, измены, проституция и эскорт. Что именно людей привлекает в подобных картинах и почему у них замечательные рейтинги? На этот вопрос ответила кинообозреватель Сусанна Альперина в беседе с изданием «Вечерняя Москва».

«Я бы не сказала, что эти темы популярны у зрителей. Они интересны именно производителям данного контента. По мнению создателей, сериалы на эти немного запрещенные темы должны привлекать зрительскую аудиторию. Так оно иногда и происходит, но не всегда. Все зависит от качества проекта», — объяснила она.

По словам Альпериной, сериалы про наркотики и проституцию выходят из-за промышленного шпионажа в киноиндустрии. Многие производители берут за основу те темы, которые успешно выстрелили у конкурентов. Одни создатели копируют других, меняя персонажей и сюжет. Так и получается, что многие фильмы похожи друг на друга.

При этом кинообозреватель высказала отдельное мнение по поводу контента о проституции. По ее словам, подобные темы в киноиндустрии идут от западной повестки. За рубежом снимают сериалы об эскорте и нетрадиционных сексуальных отношениях, а европейцы с вожделением смотрят подобные картины. Российские производители тоже хотят такого ажиотажа и пытаются адаптировать эти темы под реалии нашей страны.

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