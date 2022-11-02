Хадижа из сериала «Клон» выходит замуж за богатейшего мужчину

Фото: Кадр из сериала "Клон", 2001 год

Сериальная героиня артистки мечтала об удачном замужестве, теперь заветное желание сбылось в реальной жизни.

Актриса Карла Диас, известная публике по роли Хадижи в сериале «Клон», который с феноменальным успехом прогремел в эфире в начале нулевых, выходит замуж за состоятельного депутата и зоозащитника Фелипе Бекари. Мужчина сделал ей предложение и звезда с удовольствием приняла его. До этого возлюбленные встречались несколько лет.

«Она сказала „да“! Любовь, верность — это то, что мы строим вместе с первого дня знакомства! Я восхищаюсь этой сильной женщиной. Люблю тебя, Карла!» — приводит слова Бекари издание Газета.ру.

Известно, что в сериале Хадижа мечтала выйти замуж за самого красивого и влиятельного избранника. Теперь экранные мечты Диас сбылись в реальной жизни. Пара пока не определила дату свадьбы. Ранее Карла тяжело заболела, но сейчас идет на поправку. Вероятно, после полного выздоровления звезды возлюбленные займутся свадебными хлопотами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актриса Джованна Антонелли, прославившаяся благодаря роли Жади в сериале «Клон», поделилась с поклонниками пикантным фото. Артистке уже 46 лет, однако ее фигура выглядит сногсшибательно. Поклонники взорвали комплиментами соцсети звезды.