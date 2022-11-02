В МИД России назвали бессмысленным запрет на въезд жителям западных стран

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С 12 сентября перестало действовать соглашение об упрощенном визовом режиме между Евросоюзом и РФ. Также Польша и страны Прибалтики договорились ввести ограничительные меры на поездки россиян.

В России считают нерациональным ввод зеркальных санкций в ответ на запреты въезда россиянам в некоторые страны Запада. Об этом сообщил замруководителя внешнеполитического ведомства Евгений Иванов.

«Что касается возможных ответных действий российской стороны, то мы полагаем, что победителей в игре на разрушение международных отношений не бывает», — сказал чиновник в беседе с РИА Новости.

По его словам, проигравшими всегда оказываются простые люди любого гражданства, которые не имеют в таких случаях возможности навещать родственников, учиться или проходить лечение, а также участвовать в научных, культурных, спортивных мероприятиях.

С 12 сентября перестало действовать соглашение об упрощенном визовом режиме между Евросоюзом и РФ. Также Польша и страны Прибалтики договорились ввести ограничительные меры для поездок россиян, согласовав общий региональный подход.

Санкции в отношении граждан России стали вводиться на фоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Ранее 5-tv.ru писал о том, что сказали в РФ в ответ на санкции Запада.