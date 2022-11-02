Надо держать себя в руках: Волочкова не стала оправдывать оскорбление Киркорова

Фото, видео: Прокофьев Вячеслав / ТАСС; www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Балерина вспомнила, как уже вставала на защиту поп-короля после очередного скандала.

Анастасия Волочкова не стала оправдывать очередную скандальную выходку Филиппа Киркорова и призвала его сдержаннее относиться к людям. Свое мнение она высказала в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.

Балерина призналась, что не слышала об оскорблении поп-королем журналистки, при этом не удивилась этой истории. Дело в том, пояснила Анастасия, что ее друг Филипп не первый раз позволяет подобного рода вольности. И было время, когда она защищала его.

«Он не один раз и не два, а гораздо больше позволял себе, скажем, такие выходки. Была история, когда в Кремле ему не так посветили фонарем в шоу, и он там за волосы кого-то схватил, в общем, был такой инцидент. Я даже его защищала в те времена. Ну, просто, тогда от него отвернулись артисты, не захотели с ним на одну сцену выходить. А я, наоборот, протянула ему руку помощи. У меня был тогда концерт в Кремле. Как раз участвовали в нем 12 звезд. И я позвонила Филиппу — в то время он был в Израиле — и предложила ему выйти на моем концерте. Он в этой концертной программе впервые исполнил песню «Снег», — рассказала Анастасия Волочкова.

Однако, отметила она, оправдывать человека за оскорбления и другие проступки нельзя, несмотря ни на какие привилегии — слава, статус, деньги и прочее. Человек должен оставаться человеком.

«Сейчас такое время непростое, все неоднозначно. У многих столько негатива, столько ненависти. Надо уметь держать себя в руках, хотя бы стараться быть сдержанным и не допускать ситуацию, при которой сначала посылают, а потом постоянно оправдываются: ой, избил, побил… С другой стороны, может быть и вторая сторона медали» — считает балерина.

Она добавила, что артистам уровня Филиппа Киркорова не мешало бы внимательнее относиться к окружающим. Да и звездной болезни давно пора пройти.

«Чем человек становится более успешным, известным, еще и узнаваемым, тем нужно быть как-то проще, спокойнее и внимательнее к зрителям, поклонникам, просто к людям, окружающим», — пояснила Анастасия.

Как известно, накануне Филипп Киркоров во время пресс-подхода в Санкт-Петербурге рассказал представителям СМИ, что часто на память о стране привозит меню из различных ресторанов. В свою очередь одна из и журналисток уточнила, крадет ли их артист. В ответ на это Киркоров послал девушку в пятую точку и удалился.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что думает о скандальном поступке Филиппа Киркорова его представитель Екатерина Успенская.