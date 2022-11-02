И снова здравствуйте: партия Нетаньяху лидирует на выборах в Израиле

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Сам Нетаньяху назвал это «неплохим стартом», однако призвал дождаться результатов реального подсчета голосов.

Бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху лидирует на досрочных парламентских выборах. Таковы предварительные данные экзитполлов.

Блок правых сил во главе с партией Нетаньяху набирает 32 мандата из 120. А у их соперников — партии действующего премьера Яира Лапида — пока 23 мандата. Сам Нетаньяху назвал это «неплохим стартом», однако призвал дождаться результатов реального подсчета голосов.

В Израиле это уже пятые досрочные выборы за последние три года. В стране все никак не могут сформировать устойчивое правительство. Предыдущее оказалось неэффективным — поскольку включало в себя партии кардинально разной направленности. Депутаты не могли ни о чем договориться.

Нетаньяху известен своим прагматичным подходом к международным вопросам и хорошо знаком с Владимиром Путиным. Его даже называют другом российского президента. По мнению экспертов — приход Нетаньяху к власти укрепит связи Тель-Авива с Москвой.