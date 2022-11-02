Дома и предприятия в Запорожской области подключили к российскому газу

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При этом жителям не придется отдавать за отопление и энергию половину зарплаты, как это было при украинской власти.

Запорожскую область подключили к газопроводу. Голубое топливо уже поступает на предприятия, которые теперь готовятся нарастить производство, а важные социальные объекты — детские сады, школы и дома престарелых — благодаря газификации вновь начали отапливаться в полном объеме. Вернулось тепло и в обычные дома. При этом теперь жителям не придется отдавать за это половину зарплаты, как это было при украинской власти. Леонид Китрарь все увидел.

Елена Катрич с гордостью показывает котельную гериатрического пансионата. Говорит, до последнего переживали, дадут ли газ. Топить больше нечем.

«Если в других пансионатах замещение есть — брикеты, твердотопливные котлы. У нас нет — у нас только газ. И реально, если газа нет — нам крышка», — рассказала директор гериатрического пансионата.

Елена — директор пансионата. Отвечает за более чем 200 пожилых людей. Из них почти полторы сотни неходячих. Без тепла они бы просто не выжили.

Сложности с газом в Запорожской области по большому счету только логистические. Труба приходит с территории Украины и топливо в ней давно закончилось. Киев в марте просто перекрыл вентиль. Сейчас система, конечно, завязана на российскую.

Газ в Запорожсквой области теперь поступает со стороны бывшей границы между Россией и Украиной. Здесь, в Бердянске, уже в домах, подключены предприятия. И, как символ, впервые за много месяцев зажжен вечный огонь.

«Мы сталкивались с прокладыванием трубы по породу, взрывать приходилось породу. Были вопросы, связанные с безопасностью прокладывающих подрядных организаций. Но трудности были преодолены», — рассказал глава Запорожской области Евгений Балицкий.

Газ в трубах решает сразу множество проблем. Например, бердянский хлебокомбинат последние полгода работал только на твердом топливе. И мог выпустить не больше шести тонн хлеба в сутки. И это на сам Бердянск, весь район и соседний Мелитополь. Сейчас объемы увеличатся.

Бердянский хлебокомбинат планирует выйти на объемы в 22 тонны хлеба и две-три тонны булочек в сутки. Причем эти 22 тонны позволят не только накормить значительную часть области, но и повысить зарплаты работникам завода.

В городах региона уже включают отопление. У многих здесь, даже в многоквартирных домах, индивидуальные газовые котлы. При Украине так обогревать квартиры было дешевле.

«Если зарплата на Украине была 6500, то за эту квартиру надо было заплатить по 51 гривне за квадратный метр. Посчитайте, сколько получается. Тут 60 метров. Значит, 3000. Только за тепло», — рассказала жительница Бердянска Елена.

Более того, при установке индивидуального котла украинские власти требовали завернуть все проходящие через квартиру трубы в теплоизоляцию, чтобы они даже на полградуса не повышали температуру в помещении.

Когда делали проект, были условия, чтобы эти трубы были закрыты. Что мы ими не пользуемся. Местным жителям уже объявили новую цену на газ — около шести рублей. То есть в десять раз меньше, чем на Украине. А этого огромная экономия любого семейного бюджета.