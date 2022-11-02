Корейское обострение: КНДР заявила о запуске десяти ракет

Северная Корея запустила на менее десяти ракет в сторону Японского и Желтого морей

Фото, видео: Reuters / KCNA; 5-tv.ru

Известно, что три снаряда — это баллистические ракеты малой дальности.

Новое обострение обстановки на Корейском полуострове! Пхеньян запустил не менее десяти ракет разных типов в сторону Японского и Желтого морей. Об этом сообщает агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейских военных.

Известно, что три снаряда — это баллистические ракеты малой дальности. Одна из них впервые после окончания Корейской войны в 1953 году пересекла морскую границу между странами.

В ответ Сеул запустил три ракеты класса «воздух-земля». Они разорвались в нейтральных водах к северу от разграничительной линии с КНДР. В связи с ракетными пусками Северной Кореи Япония созывает экстренное заседание Совбеза.