Буксир с мирными жителями обстреляли в Херсонской области при переправе
Игорь Рязов 241
Фото: STRINGER/EPA / ТАСС
С помощью водного транспорта гражданское население транспортировали на Левобережье. Информация о пострадавших уточняется.
Вооруженные преступники обстреляли буксир, который перевозил людей в Херсонской области. Инцидент произошел 1 ноября у набережной Голая Пристань, сообщили в экстренных службах региона.
Инцидент произошел примерно в 19:30. В этот момент буксир РБТ-1 «Ридса» перевозил гражданское население на Левобережье Херсонской области. Личности открывших по нему огонь из стрелкового оружия злоумышленников пока не установлены. Идет поиск подозреваемых.
Информация о пострадавших уточняется.