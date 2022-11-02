Буксир с мирными жителями обстреляли в Херсонской области при переправе

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С помощью водного транспорта гражданское население транспортировали на Левобережье. Информация о пострадавших уточняется.

Вооруженные преступники обстреляли буксир, который перевозил людей в Херсонской области. Инцидент произошел 1 ноября у набережной Голая Пристань, сообщили в экстренных службах региона.

Инцидент произошел примерно в 19:30. В этот момент буксир РБТ-1 «Ридса» перевозил гражданское население на Левобережье Херсонской области. Личности открывших по нему огонь из стрелкового оружия злоумышленников пока не установлены. Идет поиск подозреваемых.

Информация о пострадавших уточняется.