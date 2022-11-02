ВКС РФ нанесли удары по военным объектам Украины крылатыми ракетами X-32

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Эффективность снарядов подтверждена: ни одна ракета не была перехвачена украинскими ПВО.

Российские войска нанесли высокоточные удары по военным объектам Украины крылатыми ракетами X-32 — «убийцы авианосцев». Об этом сообщает РИА Новости.

«В рамках СВО переоборудованные Ту-22М3 провели целую серию пусков новых сверхзвуковых противокорабельных крылатых ракет Х-32 по наземным объектам военной инфраструктуры украинской стороны», — сказал собеседник агентства, добавив, что способность вооружения к поражению наземных объектов была полностью подтверждена.

«Убийцы авианосцев» предназначены для уничтожения надводных кораблей. Ракеты имеют улучшенные характеристики по прорыву противовоздушных систем обороны (ПВО). К слову, ни один из российских снарядов не был сбит ПВО Украины. Эксперты отметили, что X-32 сегодня является высокоэффективным универсальным ракетным комплексом.

Россия продолжает проведение специальной военной операции (СВО) на Украине по защите населения от неонацистов с целью демилитаризации и денацификации Украины и освобождения оккупированных националистами территорий.

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