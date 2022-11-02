Тигран Салибеков обвинил Юлию Колисниченко в краже и обратился в полицию

Фото, видео: Instagram* / salibekova; 5-tv.ru

Бывшие супруги и звезды «Дома-2» прожили вместе 11 лет и родили троих сыновей, а после развода превратились в злейших врагов.

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Юлия Колисниченко рассказала поклонникам, что бывший муж Тигран Салибеков написал на нее заявление в полицию по факту кражи имущества. Супруги развелись около года назад, однако до сих пор не могут оставить друг друга в покое: они по очереди выступают то со взаимными угрозами, то с обвинениями, не могут без суда решить вопросы раздела совместно нажитого, алиментов и общения с детьми.

Звезды телестройки были вместе 11 лет и родили трех сыновей, на плече главы семейства появилась даже татуировка с портретом спутницы жизни. Но семейные разногласия однажды стали невыносимыми. По словам Колисниченко, родители мужа ненавидели ее, особенно мать, а Салибеков не смел возразить и защитить ее. Сейчас Юлия живет с детьми в одной из общих квартир, а Тигран — в другой.

Недавно мужчина заявил, что не переводит алименты, потому что бывшая не оплачивает коммунальные услуги в общем жилье. Та в ответ приехала, пока его не было дома, да и вывезла из квартиры все купленное на свои деньги, даже межкомнатные двери. Вскоре ей позвонил участковый и рассказал о заявлении Салибекова. Возмущенная экс-супруга сегодня сообщила, что продаст свою долю в доме, а «обокраденный» — пусть живет с новыми владельцами.

«Ты что такой наивный? Что там было твое? Я твое не трогала. Ты настолько болен, что не можешь понять где мое, а где твое? Это же все не твое! Угомонись, Салибеков», — обратилась Колисниченко к отцу своих детей. Стоит отметить, скандалят звезды исключительно посредством соцсетей.

Кроме судов и разборок с правоохранителями многодетная мама жаловалась и на угрозы, поступающие от бывшего. Так, доброжелатели намекнули ей, что Салибеков интересуется у приятелей-правоохранителей, что ему будет за поджог чужой машины. Колисниченко предупредила — лучше ему даже не думать о попытке ей навредить, а не то пожалеет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему сестра Юлии Колисниченко Екатерина три месяца не живет с сыном.

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