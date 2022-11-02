Мошенники стали красть деньги россиян за звонки за рубеж

Фото, видео: www.globallookpress.com / Silas Stein; 5-tv.ru

За такой звонок, транзитный оператор получает часть его стоимости, оплачивает которую абонент.

Российские абоненты, звонящие за рубеж, столкнулись с новой мошеннической схемой. Об этом «Известиям» рассказали сотрудники операторов связи.

Во время разговора вызов неожиданно прерывается, а в трубке вместо собеседника звонящие слышат политические лозунги или пропагандистские угрозы. За такой звонок, транзитный оператор получает часть его стоимости, оплачивает которую абонент.

По данным специалистов, на мошеннический трафик приходится как минимум 10% международных вызовов. Эксперты советуют по возможности использовать для звонков за рубеж мессенджеры: в них вызовы совершенно бесплатны, и защищены от доступа третьих лиц сквозным шифрованием.