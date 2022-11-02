Зима близко: как сэкономить на замене автомобильной резины и как ее хранить

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Пока температурные качели идут вверх, лучше заехать в шиномонтаж.

Пробки даже со скорректированным скоростным режимом неизбежны: часть из-за аварий, часть у шиномонтажек. Переход на зимний вариант резины — самый больной вопрос для водителей прямо сейчас: уже пора или еще подождать? А где хранить летние покрышки и, самое главное, как? Все ответы у Леонида Рыжикова.

Под покровом снега

На подъезде к Челябинску — снежный коллапс. Встали большегрузы. Слой снега в несколько сантиметров укрыл дороги. В сервисах на ближайшие дни уже нет свободных окошек.

«Приходится работать в авральном режиме. Приходится даже телефон из кармана не доставать, разговаривать по гарнитуре», — говорит работник шиномонтажа.

На скользких улицах российских городов — десятки серьезных аварий. Один неаккуратный маневр: и непреодолимая сила начинает носить машину по дороге. Достается и соседям по потоку.

Прогноз синоптиков

Не только Челябинск. Снег уже выпал в Якутии, Забайкалье, Красноярском и Алтайском краях, в Коми и на Кольском полуострове. Засыпало Архангельскую и Кировскую области. То ли еще будет, предупреждают синоптики. Зима все ближе и в центральных регионах.

«И шипованную резину тоже нужно уже использовать. Тем более что через неделю после небольшого повышения температуры опять понижение. Мы находимся в предзимье, предзимний период», — сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Не тяни резину

Пока температурные качели идут вверх, лучше заехать в шиномонтаж. Мастера советуют поменять резину до начала снегопадов. Летние шины при низких температурах не удержат машину даже на сухом асфальте.

«Обычно меняют, да, когда среднесуточная температура ниже плюс 4-5. Она более жесткая становится, у нее меньше сцепления с дорогой», — рассказал мастер автосервиса Сергей Качалов.

Но пока на дорогах не начнет заносить, в сервис автомобилисты не спешат.

«На станциях шиномонтажа принять клиентов пока что готовы даже без предварительной записи. У автомобилистов остались последние дни, чтобы спокойно переобуть свои машины. Как только выпадет первый снег, вокруг автосервисов сразу образуются очереди, так что лучше не тянуть и заранее поменять резину. Тем более — уже пора. По ночам температура опускается ниже нуля», — говорит корреспондент Леонид Рыжиков.

Как сэкономить

А вот наплыва покупателей в шинных магазинах в этом сезоне, наоборот, не ждут. Новая резина — теперь дорогое удовольствие. Цены подскочили после закрытия некоторых заводов иностранных марок и перебоев с поставками.

Если нет денег на новую резину, можно восстановить старую. Услуги по повторной ошиповке зимних шин набирают популярность. Полтора-два десятка рублей за шип, пара часов работы — и колесо снова в порядке. Эконом-вариант для тех, кто не готов раскошелиться на покупку нового комплекта.

«После истечения двух сезонов шипы начали вылетать, портиться, из-за этого пришел к тому, что шипы нужно менять, чтобы эксплуатировать резину дальше, не покупая новую. Дошиповать резину дешевле, чем купить новое. Раз в пять примерно», — считает мастер Александр.

Хранение старой

Еще один способ сэкономить — внимательнее относиться к хранению резины. Главный вопрос: куда девать летний комплект? Свои услуги предлагают многие: от крупных автоцентров до небольших мастерских. Но это иногда скользкий путь. Актриса и модель Анна Калашникова стала жертвой мошенников. Поп-дива доверилась владельцу автомойки в паркинге ее дома. Оставила ему резину сразу от двух своих автомобилей — новенького Range Rover и роскошного Bentley. Когда пришла пора менять колеса, новый знакомый неожиданно пропал и перестал отвечать на сообщения.

«Он мне сам предложил: вы же у нас меняете, делаете шиномонтаж, а зачем вам возить далеко за город? Давайте здесь, и я такая — о точно, давайте здесь. Я до последнего не верила, что он может быть мошенником. Стоимость на рынке такого комплекта полтора миллиона, поэтому…» — вспоминает Калашникова.

Надежнее сдать резину на хранение в специальные шинные отели. Там обещают создать тепличные условия для колес. Услуга, правда, недешевая: несколько тысяч рублей за сезон. С клиентом подпишут договор, а значит, весной не придется разыскивать с полицией летний комплект. Если все же нет желания тратить лишние деньги, хранить резину можно в гараже или на балконе. Но большинство автомобилистов делают это неправильно.

«Это должно быть не влажное и не сырое помещение. Это не должно быть прямое попадание ультрафиолета и даже желательно, чтобы искусственный свет постоянно не светил. Это должно быть правильное положение резины», — заявил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцер.

Шины без дисков советуют хранить вертикально. Еще лучше, если хотя бы пару раз в месяц владелец будет их поворачивать, чтобы не было замятий. А вот колеса в сборе с дисками, наоборот, лучше сложить стопкой или подвесить к стене на крюках. Иначе, уже в следующем сезоне могут быть проблемы с балансировкой. Эксперты напоминают: бережное хранение и эксплуатация продлить шинам жизнь, но ненадолго. Спустя пять-шесть лет любая резина начинает терять свои свойства и ее лучше заменить.