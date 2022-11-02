Появилось видео уничтожения пунктов и техники ВСУ силами экипажей Ка-52 ВКС РФ

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Летчики армейской авиации произвели пуски неуправляемых авиационных ракет по обнаруженным укрепленным пунктам и районам сосредоточения живой силы противника.

Минобороны России опубликовало кадры работы экипажей ударных вертолетов Ка-52, уничтожающих опорные пункты и бронированную технику ВСУ.

В ходе выполнения боевых вылетов летчики армейской авиации произвели пуски неуправляемых авиационных ракет по обнаруженным укрепленным пунктам и районам сосредоточения живой силы противника.

Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.