Полуголый дебошир сломал водопровод и распугал соседей-петербуржцев

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jörg Carstensen; 5-tv.ru

Он расхаживал по лестничной площадке в одних трусах и крушил все, что попадалось под руку.

Полуголый дебошир из Кудрово испугал своим неадекватным поведением соседей по подъезду. Мужчина сломал водопровод, а затем устроил погром на двух этажах.

Он расхаживал по лестничной площадке в одних трусах и крушил все, что попадалось под руку. Вырывал пожарные рукава, заливал воду под двери соседей, ломал замки.

Испуганные люди из затопленных квартир поспешили вызвать полицию. Сам дебошир утверждал, что хотел починить сломавшийся водопровод.