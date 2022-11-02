Пожар на электроподстанции во Владивостоке оставил без света 30 тысяч человек

Из-за пожара на подстанции во Владивостоке без света остались более 650 домов

Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin; 5-tv.ru

К настоящему времени подачу электричества удалось частично восстановить.

Во Владивостоке пожар на электроподстанции оставил без света более 650-ти многоквартирных домов. В них проживают порядка 30-ти тысяч человек.

К настоящему времени подачу электричества удалось восстановить. Но лишь частично.

18 тысяч жителей по-прежнему остаются без света. Причины пожара пока не известны. Инцидентом заинтересовалась прокуратура Владивостока и начала проверку.