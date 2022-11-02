Пожар на электроподстанции во Владивостоке оставил без света 30 тысяч человек
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Из-за пожара на подстанции во Владивостоке без света остались более 650 домов
Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin; 5-tv.ru
К настоящему времени подачу электричества удалось частично восстановить.
Во Владивостоке пожар на электроподстанции оставил без света более 650-ти многоквартирных домов. В них проживают порядка 30-ти тысяч человек.
К настоящему времени подачу электричества удалось восстановить. Но лишь частично.
18 тысяч жителей по-прежнему остаются без света. Причины пожара пока не известны. Инцидентом заинтересовалась прокуратура Владивостока и начала проверку.