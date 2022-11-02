Актриса Ксения Мерц нашла виновника всех бед Ксении Собчак

Оксана Тарасова 897

Актриса Мерц обвинила психолога Веронику Степанову во всех бедах Собчак

Актриса Ксения Мерц нашла виновника всех бед Ксении Собчак

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

Телеведущая Ксения Мерц сообщила, кто подставил сбежавшую из РФ телеведущую Ксению Собчак

Блогер Вероника Степанова пустила неприятные слухи о браке телеведущей Ксении Собчак и театрального режиссера Константина Богомолова только ради увеличения своей аудитории в социальных сетях. Подписчики для нее важнее правды, уверена актриса Ксения Мерц. Как сообщает TVCenter.RU, артистка встала на защиту недавно бежавшей из РФ знаменитости.

После ареста ее коммерческого директора Кирилла Суханова в связи с расследованием уголовного дела о вымогательстве, Собчак спешно уехала за границу, не забрав с собой сына Платона. Сейчас журналистка, предположительно, находится в Литве. Ее персона бурно обсуждается в сети и прессе, в том числе в контексте отношений с супругом. Режиссер ситуацию не комментирует и продолжает работать над своими постановками.

Сплетни и слухи о семье Собчак множатся благодаря психологу и сексологу Веронике Степановой, считает Мерц. Телеведущая брала интервью у дерзкой брюнетки, в котором не сумела поставить оппонента в неловкое положение. Но попытки сделать это Степанова запомнила. Вскоре заявила — Богомолов до сих пор не развелся с Собчак только потому что жить в браке просто удобнее.

«У него есть чувства, он не просто так с Ксенией Анатольевной проживает. Все обвинения, в частности, от Степановой, только, чтобы набрать подписчиков. Степанова просто актер. Доверять ей я бы не стала», — заявила Ксения Мерц.

Знаменитости регулярно высказываются о поступках Собчак в контексте ее отношения к героям интервью и согражданам в целом. Один за другим, артисты говорят — доигралась, получай наказание за всех обиженных тобой людей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой поступок Ксении Собчак навсегда запомнила Яна Поплавская.

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