Инсульт изменил внешность Елены Прокловой до неузнаваемости

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

Актриса все еще восстанавливается, но настроена оптимистично. По ее словам, фатальных последствий удалось избежать.

Актриса Елена Проклова изменилась до неузнаваемости после инсульта. Такое мнение выразили поклонники звезды, когда увидели последний выпуск шоу Леры Кудрявцевой и Иосифа Пригожина на НТВ. Приступ артистка перенесла в январе 2022 года, восстанавливается до сих пор, однако уже вернулась в театр и студии телепрограмм.

По собственным словам, чувствует себя актриса хорошо. Живет сейчас на два города: в Москву приезжает по работе, в Сочи обустраивает свой большой дом. Проклова призналась, что не спешит набивать график новыми проектами — ей нравятся тишина и покой в горах, отсутствие городской суеты и неспешный темп каждого дня. Отмечает, что фатальных последствий инсульт не повлек.

«Здоровье, слава богу, в порядке, мозги тоже остались в форме, помню все свои роли и монологи. Я хожу и двигаюсь нормально», — цитирует Проклову KP.RU.

В студии Пригожина и Кудрявцевой актриса рассказала, как однажды ее коварно ограбили люди, проработавшие в доме три года и ставшие практически членами семьи. Злоумышленники не постеснялись пожилых родителей начальницы, выносили вещи и драгоценности прямо при них. Заявление Проклова писать не стала, через год узнала, что бывшие сотрудники попали и страшную аварию, один из них погиб. Поклонники по итогам шоу активнее обсуждали изменившуюся внешность знаменитости, а не драматичную историю.

Елена Проклова сменила имидж после инсульта. Фото: Фрагмент программы "Звезды сошлись", НТВ

Прокловой стало плохо в поезде 2 января по дороге на гастроли в Санкт-Петербург. Звезда проснулась с головной болью, ее тошнило, шла пена изо рта. В Северной столице актрису встретили коллеги, отвезли в отель и вызвали бригаду скорой помощи. Медики заподозрили инсульт, предложили госпитализацию, но звезда решила выйти на сцену. Во время спектакля из-за рвоты ей приходилось прикрывать лицо веером. Из-за нежелания лечь в больницу, диагноз Прокловой поставили только 10 января.

Ранее, писал 5-tv.ru, Елена Проклова прокомментировала скандал с бегством из страны певицы Аллы Пугачевой.